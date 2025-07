Fiera Milano crescita a doppia cifra nei primi sei mesi del 2025

Crescita a doppia cifra per Fiera Milano nel primo semestre 2025 con ricavi in aumento del 23%, Ebitda in miglioramento del 16% rispetto al primo semestre 2024, oltre 40 milioni di cassa generati nel primi sei mesi di quest’anno e guidance 2025 rivista al rialzo: questo il quadro che emerge dall’ approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa dei risultati consolidati al 30 giugno 2025. “Il primo semestre 2025 segna una tappa importante nell’attuazione del nostro Piano Strategico: stiamo trasformando una visione strategica in risultati concreti, attraverso un modello di business solido e diversificato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiera Milano, crescita a doppia cifra nei primi sei mesi del 2025

"Io presidente? L'ho saputo dai giornali, ma comunque valuteremo più avanti". Così Giovanni Bozzetti, docente di Turismo culturale e Sviluppo del territorio della Cattolica di Milano, a margine dell'evento 'Futuro Direzione Nord' in corso a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva della sua possibile candidatura alla presidenza di Fondazione Fiera Milano.

