Ffxiv regala fantasia gratuita | affrettati a prenderla!

offerta gratuita di fantasia in final fantasy 14: ultima possibilità prima del patch 7.3. In un contesto di aggiornamenti continui, gli appassionati di Final Fantasy 14 devono cogliere al volo l’opportunità di ottenere una Fantasia gratuita. Questa risorsa permette di modificare l’aspetto estetico, i tratti facciali e persino la razza del personaggio nel gioco. Sebbene solitamente si acquisti con denaro reale, Square Enix ha periodicamente distribuito versioni gratuite, come quella attualmente disponibile. La finestra temporale per il suo recupero sta per chiudersi, poiché sarà rimossa con il rilascio del prossimo aggiornamento, Patch 7. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

