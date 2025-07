FestiValle 2025 ad Agrigento i live di Capossela Cinematic Orchestra Acid Arab

Tutto è pronto per la nona edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali che, dal 7 al 10 agosto 2025, riaccende la magia della Valle dei Templi  con quattro giorni di concerti, performance immersive e paesaggi sonori al tramonto e all'alba. In uno dei siti archeologici più iconici al mondo e nell'anno in cui Agrigento è Capitale Italiana della Cultura, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, capace di attrarre un pubblico sempre più curioso e internazionale.

