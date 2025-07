Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025 | eventi ad agosto tra escursioni podcast sapori antichi e mestieri di montagna

Torna ad animare l’estate abruzzese il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025, iniziativa dedicata alla valorizzazione culturale, sociale e ambientale delle piccole comunitĂ montane. Ad aprire il calendario degli eventi di agosto nel Teramano, due appuntamenti da non perdere: sabato 2 agosto nei borghi di Paranesi e Ciarelli, mercoledì 6 agosto a Macchia Santa Cecilia, nel cuore del comune di Rocca Santa Maria (TE). 2 agosto a Paranesi e Ciarelli: escursione, podcast e sapori ritrovati. Il primo evento del festival si apre sabato 2 agosto alle ore 15:00 con un’ escursione guidata organizzata con la collaborazione degli Accompagnatori FederTrek e degli abitanti del luogo: un percorso immersivo nel borgo di Ciarelli, per riscoprire il territorio attraverso la voce della comunitĂ . 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025: eventi ad agosto tra escursioni, podcast, sapori antichi e mestieri di montagna

In questa notizia si parla di: culturale - borghi - agosto - festival

Turismo culturale e trasformazione digitale: 10 milioni per i borghi smart in Italia - L’ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha avviato un’iniziativa strategica volta a modernizzare e valorizzare il patrimonio culturale dei piccoli centri italiani.

“Mille e una Notti in Valconca”, torna la rassegna culturale all'aperto nei borghi. Quest'anno sarà a tema "Decameron" - La bellezza antica dei borghi, il fascino delle colline al calar del sole, l’intimità dell’alba, la forza evocativa delle storie.

Piagge (AP) ospita il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025: escursione, musica e convivialità nel cuore del bosco - Sabato 19 luglio 2025, il suggestivo borgo di Piagge (Ascoli Piceno) sarà protagonista del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025 con l’iniziativa “Soglie: tra leggerezza, incanto e spaesamenti del vivere – Mosaici di bellezza nel bosco”.

L'EVENTO - Il Festival Culturale della Laga inizia agosto nel borgo di Rocca Santa Maria https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnapolimagazine.com%2Fcultura-gossip%2Farticolo%2Fl-evento-il-festival-culturale-della-laga-inizia-agosto-nel-borgo- Vai su X

Dal Teatro Greco di Tindari ai borghi del territorio messinese, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali siciliane più longeve ed amate. L’edizione 2025 – la 69ª – si svolgerà dal 4 luglio al 30 agosto, attraversando 8 comuni, con un cartellone mult Vai su Facebook

Borghi e Monti D’aMare Festival 2025; Borghi e Monti D’aMare Festival 2025: la rassegna di cultura, arte ed enogastronomia in tredici comuni; Festival del Gran Sasso Summer 2025: programma.

Il Festival Culturale della Laga inizia agosto nel borgo di Rocca Santa Maria - Il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025 continua nell'opera meritoria di celebrare il profondo valore culturale e sociale delle piccole realtà ... Lo riporta napolivillage.com

A Cittaducale torna il Festival dei borghi: dieci giorni di spettacoli, arte e cultura - RIETI – Per il terzo anno consecutivo, il borgo di Cittaducale ospita il “neiBorghi Festival”, una rassegna dedicata alla ... Da msn.com