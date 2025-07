Entrano nel vivo le solenni celebrazioni per la ‘ Festa della Madonna dell’Umiltà ’ di Galeata compatrona del paese, organizzate dalla parrocchia di San Pietro in Bosco in collaborazione con la Pro loco, il patrocinio del Comune e il sostegno delle aziende Orogel e Del Campo. Dopo il torneo di marafone di mercoledì, fino a domenica 3 agosto, accanto agli appuntamenti religiosi (catechesi, rosario, sante messe, litanie), sono in programma diversi spettacoli e appuntamenti. Oggi alle 21 nell’area feste di via Castellucci torna il popolare show ‘ Galeata’s got talent ’. Domani alle 21,30 c’è l’orchestra spettacolo di Luca Bergamini in piazza Palareti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Festa della Madonna dell’Umiltà’: eventi tra sacro e profano