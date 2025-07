Ferrari ufficiale il rinnovo del team principal Vasseur

Fred Vasseur sarĂ ancora team principal della Ferrari. L'ingegnere francese ha firmato un contratto pluriennale con la Scuderia di Maranello, dove è entrato nel 2023, e siederĂ al muretto box della Rossa anche «per le prossime stagioni». Il Cavallino lo ha annunciato con un comunicato ufficiale, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla durata del nuovo accordo. Il rinnovo mette dunque a tacere i rumors e le indiscrezioni delle ultime settimane, che avevano visto un possibile addio di Vasseur in correlazione con i risultati finora piuttosto deludenti della stagione, che vede comunque la Ferrari al secondo posto della classifica costruttori.

