Ferrari trimestre in crescita più fiducia nei target dell' anno

La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre con ricavi netti pari a 1,787 miliardi, in crescita del 4,4% rispetto all'anno precedente e con 3.494 consegne, praticamente invariate. L' utile operativo è pari a 552 milioni, in aumento dell'8,1% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'utile operativo pari al 30,9%, l'utile netto è pari a 425 milioni (+3%) e utile diluito per azione pari a 2,38 euro. Nessun impatto significativo dall'introduzione di dazi sulle importazioni di auto di provenienza Ue negli Usa. Per questo la casa di Maranello rafforza la fiducia negli obiettivi finanziari dell'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrari, trimestre in crescita, più fiducia nei target dell'anno

