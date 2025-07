Ferrari spiega perché ha rinnovato con Vasseur nonostante le sole 7 vittorie in 74 gare F1

Il CEO della Ferrari Benedetto Vigna spiega il rinnovo con Fred Vasseur dopo 7 vittorie su 74 gare, puntando sulla continuit√† e una leadership solida in vista dei nuovi regolamenti 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

C’√® un dato che spiega esattamente perch√© Hamilton √® pi√Ļ lento di Leclerc in Ferrari: succede in ogni GP - In questo suo primo anno in Ferrari, nonostante una vittoria nella Sprint Race in Cina, Lewis Hamilton non √® ancora riuscito a battere Charles Leclerc su distanza piena in gara.

La Ferrari spiega perch√© Hamilton √® stato ignorato in radio: “Non stavamo bevendo birra al muretto” - Nel post-GP di Monaco della Formula 1 2025 √® esploso il caso Hamilton‚ÄďFerrari: il sette volte campione del mondo si √® lamentato via radio del silenzio del suo ingegnere Riccardo Adami, lasciando presagire tensioni interne.

Brembo spiega i problemi ai freni Ferrari: perché il LiCo chiesto a Leclerc e le lamentele di Hamilton - A spiegare a Fanpage.it cosa sta succedendo davvero con i freni Ferrari in questo Mondiale di F1 2025 è Andrea Algeri, responsabile clienti Formula 1 di Brembo Racing.

