Ferrari crolla in Borsa -11,6% e brucia 9 miliardi

Tonfo per Ferrari a Piazza Affari dopo l'annuncio dei risultati del secondo trimestre. La Rossa ha chiuso con un calo dell'11,65%, a 385,3 euro, bruciando oltre 9 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa. A scatenare il sell-off sul titolo, ritornato ai minimi da met√† aprile, sarebbero stati i ricavi e le consegne trimestrali sotto le attese. I dati non avrebbero soddisfatto le alte aspettative del mercato, con gli analisti fiduciosi in una revisione al rialzo della guidance che non √® arrivata. La capitalizzazione di Ferrari scende cos√¨ appena sotto i 69 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Ferrari crolla in Borsa (-11,6%) e brucia 9 miliardi

Borsa: Milano debole con l'Europa, gi√Ļ le banche e Ferrari - Ultima seduta della settimana in calo per i mercati azionari del Vecchio continente: senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, chiusa per il giorno dell'Indipendenza, la Borsa peggiore √® stata quella di Madrid, che ha ceduto l'1,4% con la debolezza delle banche e di alcuni titoli dell'energia come Repsol, che ha perso il 3,5%.

Santanché regala il 75% di Visibilia Editore a Giorgio Armaroli, nuovo presidente e Ceo per rilancio e ritorno in Borsa; 25% resta a Paola Ferrari - L'imprenditore proprietario di Scripta Maneant Editori ha acquisito a titolo gratuito il 75% di Athena Pubblicità, proprietaria dell'89,94% di Visibilia; il 10% è ancora nelle mani del mercato e dei piccoli investitori, rimasti bloccato dal 4 marzo 2024, dalla sospensione delle negoziazioni e dal co

Ferrari crolla in Borsa (-10%), deludono i ricavi e le consegne - Ferrari crolla a Piazza Affari dopo un trimestre che ha visto i ricavi crescere 'solo' del 4,4%, a 1,79 miliardi di euro, sotto gli 1,82 miliardi attesi dagli analisti, delusi anche da consegne in calo dell'1% nel trimestre.

