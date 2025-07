Ferrari conti in crescita ma crolla in Borsa -11% Timori su II semestre

Milano, 31 lug. (askanews) – Pioggia di vendite su Ferrari in Borsa (-11,6% a 385 euro) dopo la diffusione dei conti semestrali e il miglioramento della guidance per tenere conto dell’accordo sui dazi fra Usa e Ue al 15%. A pesare anche l’andamento negativo dell’indice Ftse Mib (-1,6%) e dell’indice EuroStoxx di settore (-3,9%). Secondo gli analisti di Citi, Ferrari continua a raggiungere i risultati attesi e a confermare la guidance, ma le azioni sono scambiate a multipli molto elevati. “L’attenzione si sposta ora su quanto potrà crescere il margine Ebit nel secondo semestre, con consegne e prezzi medi di vendita (asp) attesi in rallentamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ferrari - conti - borsa - crescita

Borsa: l'Europa incerta con i conti, Ferrari affossa Milano - Borse europee in ordine sparso con le trimestrali che tengono banco e gli investitori che continuano a ragionare sull'impatto dei dazi per l'economia mentre sul fronte dei prezzi arrivano segnali contrastanti con l'indice Pce che sale a giugno negli Usa, l'inflazione tedesca che scende sotto il 2% e quella italiana e francese che crescono leggermente oltre le attese.

Borsa: l'Europa incerta con i conti, Ferrari affossa Milano - Borse europee in ordine sparso con le trimestrali che tengono banco e gli investitori che continuano a ragionare sull'impatto dei dazi per l'economia mentre sul fronte dei prezzi arrivano segnali contrastanti con l' indice Pce che sale a giugno negli Usa, l' inflazione tedesca che scende sotto il 2% e quella italiana e francese che crescono leggermente oltre le attese.

Ferrari corre nei conti ma frena in Borsa. La Casa di Maranello chiude il secondo trimestre con ricavi e utili in crescita, margini solidi e nessun impatto dai dazi Usa. Tuttavia, il titolo perde terreno a Piazza Affari. Il mercato si aspettava di più. Vai su X

Borse chiudono contrastate, a Milano crolla Ferrari (-11%). Wall Street, Microsoft vale 4.000 mld di; Ferrari conti in crescita ma crolla in Borsa (-11%). Timori su II semestre; Ferrari corre sui conti ma scivola in Borsa: perchè è in rosso.

Ferrari corre sui conti ma scivola in Borsa: perchè è in rosso - Ferrari batte i dazi e migliora la guidance 2025, ma il titolo affonda a Milano: utili e margini in crescita, consegne e ricavi sotto le attese del mercato ... Come scrive msn.com

Ferrari, conti solidi ma sotto le attese: il titolo crolla in Borsa. In F1 confermata la fiducia a Vasseur - Ferrari chiude il secondo trimestre 2025 con ricavi e utili in crescita, ma delude le attese del mercato: il titolo perde oltre il 9%. Riporta msn.com