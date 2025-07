Ferrari analisti delusi | la Borsa brucia 9 miliardi

Torino, 31 luglio 2025 – La Ferrari è ottimista sulle previsioni finanziarie 2025 perché è convinta che l ’impatto dei dazi americani sarà contenuto, ma i risultati trimestrali, nonostante la leggera crescita, deludono Piazza Affari: il titolo crolla e chiude con un calo dell’11,65% a 385,3 euro, bruciando oltre 9 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa. Non commenta l’ad Benedetto Vigna: “Non lo facciamo mai. Abbiamo presentato risultati di tutto rispetto e anche una visione sull’anno in un contesto non chiaro. Andiamo avanti sulla nostra strada”, afferma. Il secondo trimestre si è chiuso con ricavi netti pari a 1,787 miliardi, in crescita del 4,4% rispetto all’anno precedente, 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrari, analisti delusi: la Borsa brucia 9 miliardi

Borsa: Milano debole con l'Europa, giù le banche e Ferrari - Ultima seduta della settimana in calo per i mercati azionari del Vecchio continente: senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, chiusa per il giorno dell'Indipendenza, la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha ceduto l'1,4% con la debolezza delle banche e di alcuni titoli dell'energia come Repsol, che ha perso il 3,5%.

