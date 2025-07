Fernando Eduardo Artese uno degli italiani detenuti ad Alligator Alcatraz è tornato in Italia

√ą arrivato in Italia, assistito dal consolato italiano a Miami, Fernando Eduardo Artese, uno dei due italiani detenuti per alcuni giorni ad ‚Äú Alligator Alcatraz ‚Äú, il centro per migranti irregolari voluto da Donald Trump, e poi trasferito nel centro ‚Äú Krome ‚ÄĚ di Miami. A renderlo noto oggi, gioved√¨ 31 luglio, √® stata la Farnesina. Artese, 63enne con doppio passaporto italiano e argentino, era stato arrestato a fine giugno mentre tentava di lasciare gli Stati Uniti per tornare in Argentina. L‚Äôuomo era entrato quasi 10 anni fa negli Usa dalla Spagna usando il suo passaporto italiano con un programma di esenzione del visto per 90 giorni, superando poi il periodo consentito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Fernando Eduardo Artese, uno degli italiani detenuti ad Alligator Alcatraz, √® tornato in Italia

