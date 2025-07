Fernando Eduardo Artese rientra in Italia | è stato detenuto nel carcere Alligator Alcatraz per alcuni giorni

È arrivato in Italia, assistito dal consolato italiano a Miami, il connazionale Fernando Eduardo Artese, detenuto per alcuni giorni nel penitenziario di Alligator Alcatraz e poi.

Alcatraz Alligator, Gaetano Cateno Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese detenuti nel centro migranti degli orrori Usa - Un centro di detenzione per migranti immerso nelle paludi della Florida, circondato da acque infestate da alligatori e pitoni, dove i detenuti migranti denunciano condizioni disumane,.

Alcatraz Alligator, Gaetano Cateno Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese detenuti nel centro migranti: ¬ę√ą un campo di concentramento¬Ľ - Un centro di detenzione per migranti¬†immerso nelle paludi della Florida (Stati Uniti), circondato da acque infestate da alligatori e pitoni, dove i detenuti migranti denunciano condizioni.

Italiani detenuti ad Alligator Alcatraz, chi √® Fernando Eduardo Artese e il caso di Gaetano Cateno Mirabella Costa: cosa sappiamo - Due cittadini italiani si trovano nel nuovo centro di detenzione per migranti irregolari conosciuto come ¬ęAlligator Alcatraz¬Ľ, costruito nelle Everglades della Florida, tra paludi.

