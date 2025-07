Fentanyl ai Castelli romani | ladroga degli zombie

Fentanyl ai Castelli romani: la “droga degli zombie” nascosta nell’armadio. Un 30enne arrestato dalla guardia di finanza. In casa trovato anche un timbro ospedaliero Fentanyl ai Castelli romani: la “droga degli zombie” nascosta nell’armadio. l fentanyl nascosto nell’armadio della camera da letto. Ventotto compresse della “droga degli zombie” sono state sequestrate ai Castelli romani, ad Ariccia. Un 30enne, pregiudicato della zona, è stato arrestato. Sequestro ad Ariccia. Come riporta RomaToday, la guardia di finanza della Compagnia di Velletri stava seguendo i movimenti del giovane, giĂ noto alle forze dell’ordine, perchĂ© c’era il sospetto che potesse nascondere della sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Fentanyl ai Castelli romani: la”droga degli zombie”

