Istanbul (Turchia) 31 luglio 2025 - Il giorno dopo forse brucia ancora di più, anche se di fatto la partita non conta nulla. La Lazio nella serata di ieri, allo stadio Surku Saraçoglu ha affrontato la prima delle sue due sfide da giocare in Turchia nella propria tournée sul Bosforo. Purtroppo per i biancocelesti, la sfida contro il Fenerbahçe di José Mourinho è risultata nel primo ko di questa pre-stagione da parte dei ragazzi di Maurizio Sarri. La rete di Irfan Kahveci nella ripresa, propiziata da un errore di Mattéo Guendouzi vale l'1-0 finale per la squadra di casa. La prestazione dei giocatori capitolini è stata però convincente, la partita di amichevole ha infatti avuto poco, con un tasso agonistico in campo elevatissimo da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fenerbahçe-Lazio 1-0: amichevole ma non troppo, un errore di Guendouzi costa il ko