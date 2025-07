Fedez vittima di un terribile furto? Orologio dal valore di 200 mila euro scomparso nel nulla!

Un mistero che sembra uscito da un giallo estivo sta tenendo banco a Forte dei Marmi e ha come protagonista, suo malgrado, Fedez. Il rapper milanese, da sempre appassionato di orologi di lusso, avrebbe perso uno dei suoi pezzi più preziosi, dal valore di circa 200 mila euro, in circostanze ancora da chiarire. Il caso è finito nelle mani delle forze dell’ordine e ha già acceso i riflettori del gossip e della cronaca. Fedez vittima di un terribile furto?. La vicenda inizia durante un soggiorno del cantante nella prestigiosa Villa La Rita, una delle dimore più esclusive di Forte dei Marmi. Tornato a Milano, Fedez si sarebbe accorto di non avere più con sé il prezioso orologio, rimasto nella villa in cui aveva alloggiato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

