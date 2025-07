Fedez il suo patrimonio oggi vale il doppio di quello di Chiara Ferragni | assunti altri 14 dipendenti e la mamma si è aumentata lo stipendio

Un patrimonio da 20 milioni di euro. E un impero che¬†oggi vale il doppio di quello della sua ex moglie Chiara Ferragni. Fedez, intervistato da¬†Forbes Leader, ha offerto una riflessione. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Fedez, il suo patrimonio oggi vale il doppio di quello di Chiara Ferragni: assunti altri 14 dipendenti (e la mamma si √® aumentata lo stipendio)

In questa notizia si parla di: fedez - patrimonio - vale - doppio

Fedez, patrimonio e nuova libert√† dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi - Personaggi TV. √ą il 23 luglio 2025 quando il Tribunale di Milano sancisce formalmente la fine dei Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni divorziati ufficialmente.

Fedez si fa i conti in tasca: ¬ęHo un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro¬Ľ - ¬ęNon ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l‚Äôadrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro¬Ľ.

Fedez: “Patrimonio familiare da oltre 20milioni, ma non sono attaccato al denaro” - Fedez racconta a Forbes il suo lato imprenditoriale. Il rapper ha spiegato che la musica non √® al primo posto nel suo business, ma resta "al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi".

Ferragni in rosso, Fedez vola: Doom supera i 10 milioni, patrimonio del rapper ora vale il doppio; Fedez, ha assunto 14 dipendenti in pi√Ļ (e la mamma si √® aumentata lo stipendio): ora √® pi√Ļ ricco di Chiara Ferragni; Fedez, il suo patrimonio oggi vale il doppio di quello di Chiara Ferragni: assunti altri 14 dipendenti (e la mamma si √® aumentata lo stipendio).

Fedez, il suo patrimonio oggi vale il doppio di quello di Chiara Ferragni: assunti altri 14 dipendenti (e la mamma si è aumentata lo stipendio) - E un impero che oggi vale il doppio di quello della sua ex moglie Chiara Ferragni. msn.com scrive

Fedez, il suo patrimonio oggi vale il doppio di quello di Chiara Ferragni - E un impero che oggi vale il doppio di quello della sua ex moglie Chiara Ferragni. Lo riporta msn.com