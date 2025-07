Fed | tutto da copione | Trump non ci sta e Powell tira dritto

Tutto da copione: la Fed non sorprende e conferma i tassi d’interesse per la quinta volta consecutiva. Una decisione che, come le precedenti, ha indispettito il Presidente americano Donald Trump, che da tempo sollecita un taglio, criticando l’immobilismo della banca centrale statunitense e del suo Presidente Jerome Powell. Ma il numero uno della Federal Reserve tira dritto per la sua strada, riluttante anche a dare conferme circa la possibilitĂ di un taglio a settembre, ma questa volta c’è un fatto nuovo: il Board è ormai spaccato. La decisione del FOMC. Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha deciso di lasciare i tassi di interesse in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,50% per la quinta riunione consecutiva (l’ultimo taglio è stato a dicembre 2024). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

