Fed sfida Trump | tassi fermi nonostante la pressione presidenziale

La Federal Reserve americana ha lanciato un messaggio inequivocabile alla Casa Bianca: l’indipendenza della banca centrale non si negozia. Con una decisione che sa di sfida aperta, il Federal Open Market Committee ha mantenuto i tassi d’interesse nel range 4,25%-4,50%, ignorando le ripetute pressioni del presidente Donald Trump per un taglio del costo del denaro. La frattura tra la Fed e l’amministrazione Trump si è consumata nell’aula della riunione più attesa dell’anno, dove nove membri hanno votato per lo status quo contro due dissidenti che premevano per una riduzione di 25 punti base. Una spaccatura che racconta di tensioni sotterranee e strategie divergenti sulla direzione economica del Paese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fed sfida Trump: tassi fermi nonostante la pressione presidenziale

In questa notizia si parla di: trump - sfida - tassi - fermi

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Papa Leone XIV: l’americano ‘cittadino del mondo’ che sfida Trump e l’IA - “È un grande onore per il nostro Paese”. Queste le parole di Donald Trump subito dopo l’annuncio che il Cardinale Robert Francis Prevost di Chicago è stato eletto per sostituire Papa Francesco alla guida della Chiesa cattolica.

Tassi Fed, ci siamo. Powell pronto di nuovo alla sfida VS Trump, ma ha davvero ragione a lasciare i tassi fermi? Le due colombe pronte a sconfessarlo pubblicamente, facendo la storia della Federal Reserve e i tagli attesi entro il 2026. Commenti? -LIVE - http Vai su X

Powell sfida Trump, niente taglio dei tassi; La Fed tiene fermi i tassi: Inflazione ancora alta; Powell sfida Trump: la Fed mantiene i tassi fermi tra incertezze e rischi.

La Fed 'contro' Trump, tiene fermi i tassi: "Inflazione ancora alta" - Sulla scelta, contraria alle richieste del presidente degli Usa, non c'è stata però unanimità ... Segnala msn.com

La Fed contro Trump: tassi di interesse fermi per contrastare l'inflazione - La Fed, sotto pressione da parte di vari politici, incluso l’ex presidente Donald Trump, ha ribadito che la stabilità economica rimane la priorità assoluta. Scrive notizie.it