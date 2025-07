Febbre del Nilo casertano 74enne ricoverato in rianimazione a Catania

Un 74enne della provincia di Caserta è risultato positivo al virus West Nile mentre si trovava a Catania. Lo riferisce l’Ansa che riprende una notizia del quotidiano lasicilia.it.L’uomo, immunodepresso, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Cannizzaro. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

West Nile, 2ª vittima in Campania, 5ª in Italia: morto 74enne all’ospedale di Napoli, era ricoverato dal 20 luglio per patologie pregresse - Sul fronte scientifico, è intervenuto il dott. Francesco Vaia: "Nessun allarmismo. Colpisce al massimo persone molto anziane, immunodepresse e che hanno altri problemi".

