Febbre da Palio di San Lorenzo | Via anche all’edizione dei giovani

Dopo la spettacolare sfilata nel centro storico borghigiano tenutasi nei giorni scorsi, ormai tutto è pronto per l'inizio del Palio 2025 a Borgo San Lorenzo. Una manifestazione nata pochi anni fa ma che ha messo subito radici solide, con una grande partecipazione. Qualche borghigiano "mai contento" o ipercritico ha fatto notare che il Palio a Borgo San Lorenzo non ha tradizione storica. Loro, i tanti giovani e adulti che si sono riuniti sotto le insegne e i colori di otto rioni – e precisamente i Granata della Stazione, vincitori del Palio dello scorso anno, i Verdi di Sagginale e Rabatta, i Gialli del rione storico di Santa Lucia, i Viola di Olmi Salaiole, i Neri di villa Pecori, gli arancioni di Faltona, gli azzurri di Zeti Crocifisso e i rosa di Ronta Panicaglia – fanno spallucce, e badano a giocare, divertirsi e stare insieme.

