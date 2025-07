FdI il deputato catanese Manlio Messina | esco dal partito e valuto se lasciare la Camera

Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d'Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare», annuncia il deputato catanese Manlio Messina. «Non aderirò ad altri partiti, nè ora nè in futuro. Nei prossimi giorni - aggiunge - valuterò con senso di responsabilità se proseguire il mio mandato parlamentare, continuando a sostenere il presidente Giorgia Meloni e il

