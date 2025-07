FC 25 Incontri Principali Storici 31 luglio 2025

Nuovi contenuti su EA Sports FC 25: la Sfida Creazione Rosa Incontri Principali di oggi (31 luglio) è disponibile per 7 giorni e richiede il completamento di 4 sfide. Completandola tutta otterrai un pacchetto Pacchetto giocatori rari La sfida non è ripetibile. Ecco nel dettaglio tutti i requisiti. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Incontri Principali Storici. Numero di sfide da completare: 4. Sfida 1 – Olympique Marsiglia vs Lille Premio: 1x Pacchetto giocatori oro Francia: Min 1 gioc.. Gioc. Campionato uguale: max 4. Rari: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 75. Intesa totale: min 14. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Incontri Principali Storici [31 luglio 2025]

