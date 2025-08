Favorire l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale | in Brianza arriva un progetto da oltre 600mila euro

Un progetto per favorire l’invecchiamento attivo, la salute e l’inclusione sociale in tutto il territorio, in special modo per gli over 65. È questo l’obiettivo di “Attivati”, il piano ideato da Ats Brianza nella provincia di Monza e Lecco, e validato da Regione Lombardia con un finanziamento di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

