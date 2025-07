Faticanti dopo il ritorno alla Juventus Next Gen | La mia volontà è stata sempre e solo quella di tornare a vestire questi colori – FOTO

Faticanti, dopo essere tornato alla Juventus Next Gen, ha scritto questo emozionante messaggio sui social. Le sue parole. La Juventus Next Gen ha ufficializzato il ritorno di Giacomo Faticanti che, come era stato anticipato da , torna in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Lecce. Di seguito riportato il suo messaggio scritto sui social, pieno di emozione per aver coronato il suo 2.0 in Seconda squadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo (@iamgiacomofaticanti) PAROLE – «La mia volontà è stata sempre e solo quella di tornare a vestire questi colori e non vedo l’ora di combattere ancora insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Faticanti dopo il ritorno alla Juventus Next Gen: «La mia volontà è stata sempre e solo quella di tornare a vestire questi colori» – FOTO

In questa notizia si parla di: juventus - next - faticanti - ritorno

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Giacomo #Faticanti é al JMedical, visite mediche e si attende l’ufficialità per il ritorno alla #Juventus Next Gen Vai su X

Juventus Next Gen, Faticanti a un passo dal ritorno Vai su Facebook

Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno di Giacomo Faticanti; Faticanti, ufficiale il ritorno alla Juve Next Gen: il Lecce svela la formula; Faticanti, la Juve Next Gen ci punta: pronto un contratto fino al 2028.

Faticanti, ufficiale il ritorno alla Juve Next Gen: il Lecce svela la formula - L'annuncio dei due club sul ritorno del centrocampista in bianconero dopo l'ottima stagione in Serie C con Brambilla ... tuttosport.com scrive

Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno di Faticanti: il comunicato - La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Giacomo Faticanti in bianconero: il talento italiano, anche nella stagione 2025/26, vestirà la maglia della Next Gen. Scrive ilbianconero.com