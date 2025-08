Farmaceutica Gemmato | Testo unico per dare certezza a cittadini e comparto strategico

Riforma normativa per 'semplificare, razionalizzare e rendere più efficace il complesso quadro normativo vigente' Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - "Con concretezza e responsabilità portiamo avanti quanto annunciato lo scorso maggio, costruendo una cornice normativa unitaria e moderna, capac.

Farmaceutica, Gemmato: "In Italia già avviate alcune azioni legislative europee" - 'Risultato ottenuto in 2,5 anni di governo grazie all'ecosistema costruito' Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "E' evidente che il percorso della legislazione europea non è ancora definito su alcuni snodi cruciali: si tratta di un processo aperto, in evoluzione.

Intervista a Marcello Gemmato: “Serve una governance farmaceutica più moderna” - Un nuovo modo di intendere la sanità , soprattutto per quanto riguarda l’erogazione e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini, ma anche l’esigenza di raggiungere una governance farmaceutica più moderna ed efficace.

Farmaceutica, Gemmato: "Testo unico per dare certezza a cittadini e comparto strategico" - Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) - "Con concretezza e responsabilità portiamo avanti quanto annunciato lo scorso maggio, costruendo una cornice normativa unitaria e moderna, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e del settore.

Farmaceutica, sottosegretario Gemmato: "Confronto schietto e serrato con filiera per Testo unico" - "Oggi abbiamo avuto un confronto serrato e schietto con tutta la filiera della farmaceutica, partendo da Farmindustria, passando per l'ordine dei medici e dei farmacisti ed i soggetti at ... Segnala msn.com