L’inflazione è stabile a livello generale. Nel mese di luglio 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività , al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’ 1,7% su base annua, in linea con il dato del mese precedente. Ma è una stabilità che nasconde importanti variazioni nei diversi comparti merceologici, confermando un’inflazione articolata e tutt’altro che uniforme. E le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme. Vacanze e beni alimentari tra i rincari record. Per l’ Unione Nazionale Consumatori (Unc), l’inflazione pari a +1,7% significa, per una coppia con due figli, un rialzo complessivo del costo della vita pari a 608 euro su base annua, di questi ben 375 se ne vanno solo per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, e 395 per il carrello della spesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fare la spesa oggi costa 395 euro in più, è colpa dell’inflazione