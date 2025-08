Dusan Vlahovic alla Juventus è, come si dice in questi casi, “un separato in casa”. Con un pesante contratto in scadenza il 30 giugno 2026, e nessuna intenzione di rinnovarlo, nel prossimo mese il club dovrà provare a trovargli una sistemazione soddisfacente, per non dover mettere a bilancio come costo tutti i quasi 42 milioni di euro (19,5 di ammortamento e 22 di stipendio lordo) previsti per questo esercizio finanziario. La richiesta della Juventus per il suo cartellino al momento sembra essere di 20-25 milioni di euro, ma potrebbe calare più si avvicina la fine del mercato e lo spettro di perderlo a zero euro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - FantaVlahovic