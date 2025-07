Fantastic four supera il box office globale del vincitore dell’oscar disney

successo al botteghino e impatto sulla fase attuale del Marvel Cinematic Universe. Il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro ha registrato risultati eccezionali nel mercato globale, superando le aspettative e battendo numerosi record. La pellicola, che rappresenta un importante rilancio per il franchise all’interno dell’universo Marvel, ha già ottenuto risultati significativi in pochi giorni di programmazione. Analizzeremo gli aspetti principali di questo successo, i dettagli della produzione e le reazioni del pubblico. andamento delle performance commerciali de The Fantastic Four: First Steps. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fantastic four supera il box office globale del vincitore dell’oscar disney

In questa notizia si parla di: globale - fantastic - four - supera

"JURASSIC WORLD: LA RINASCITA" SUPERA I 300 MILIONI DI DOLLARI NEGLI STATI UNITI E SALE A 718,4 MILIONI DI DOLLARI IN TUTTO IL MONDO. Negli Stati Uniti #JurassicWorldLaRinascita ha incassato in questo fine settimana una stima di 13 milio Vai su Facebook

The Fantastic Four: First Steps apre a $ 218 milioni a livello globale, Superman supera $ 500 milioni; Il trailer di Fantastic 4 del 2025 batte un importante record di visualizzazioni nell’MCU; The Fantastic Four: First Steps.

The Fantastic Four: First Steps apre a $ 218 milioni a livello globale, Superman supera $ 500 milioni - Beh, per lo meno sembra che il botteghino stia trattando gentilmente siaThe Fantastic Four: First Steps che Superman. Secondo gamereactor.it

Fantastic Four: First Steps rilancia il 2025 Marvel e supera Superman al box office durante il debutto in sala - Il debutto al box office di Fantastic Four: First Steps supera Superman e rilancia le speranze del MCU per il 2025 dopo un anno finora deludente. Segnala drcommodore.it