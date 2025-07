Fantastic four e thunderbolts | perché le scene post-credito non sono collegate

Il panorama delle produzioni Marvel continua a espandersi, con particolare attenzione alle fasi di transizione tra i vari capitoli del franchise. Recentemente, si è discusso della mancanza di connessione tra alcune scene post-credit e l’introduzione di nuovi personaggi o team nel Marvel Cinematic Universe (MCU). In questo contesto, viene analizzato il rapporto tra le sequenze finali di Thunderbolts e The Fantastic Four: First Steps, evidenziando motivazioni e implicazioni future per la continuity complessiva. connessione tra scene post-credit di thunderbolts e the fantastic four: first steps. l’assenza di collegamenti diretti nelle sequenze finali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fantastic four e thunderbolts: perché le scene post-credito non sono collegate

