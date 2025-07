Famiglia sfrattata senza preavviso a Roma ora una bimba di 4 anni rischia di finire per strada

Storia di emergenza abitativa a Roma, dove una giovane famiglia è stata sfrattata senza preavviso da una casa in affitto. Una bimba di 4 anni rischia di finire per strada. Unione Inquilini: "Il IV Municipio e la Sala operativa sociale si attivino, situazione drammatica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

