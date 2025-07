Falso dentista scoperto ad Ancona | sequestrato studio abusivo

Ancona, 31 luglio 2025 – Un falso dentista, uno studio attrezzato e operativo in piena città , ma del tutto privo di autorizzazioni. È quanto hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona, che hanno messo fine a un grave caso di abusivismo professionale nel settore sanitario. Durante un controllo mirato, i finanzieri del gruppo di Ancona hanno individuato un 68enne che esercitava la professione odontoiatrica in totale difformità dalla legge, senza alcuna iscrizione ad albi professionali, senza abilitazione sanitaria né autorizzazione degli enti competenti. L’attività si svolgeva all’interno di un locale di oltre 100 metri quadrati, completamente sprovvisto delle necessarie certificazioni igienico-sanitarie e delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falso dentista scoperto ad Ancona: sequestrato studio abusivo

In questa notizia si parla di: ancona - falso - dentista - scoperto

Falso dentista scoperto ad Ancona: sequestrato studio abusivo; Scoperto falso dentista, non aveva laurea né abilitazione: le immagini all'interno dell'attività | VIDEO; Ancona - Scoperto falso dentista: studio abusivo sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Falso dentista scoperto ad Ancona: sequestrato studio abusivo - Attrezzature professionali, pazienti in cura e nessuna abilitazione: un 68enne operava da anni in locali non autorizzati. Secondo ilrestodelcarlino.it

Ancona - Scoperto falso dentista: studio abusivo sequestrato dalla Guardia di Finanza - ANCONA – Svolgeva l’attività di dentista senza alcuna abilitazione, autorizzazione o iscrizione a ordini professionali. Lo riporta veratv.it