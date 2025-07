Faenza colpito dall' alluvione del 2023 | previsti lavori al parco Baden Powell

Partono i lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria del Parco Baden Powell, situato tra via Amleto Bertoni e via Lacchini, gravemente danneggiato dall'alluvione del maggio 2023. Il progetto rappresenta un nuovo passo avanti verso la normalità nel percorso di ricostruzione e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: alluvione - lavori - parco - baden

Lavori post alluvione, anche i sensori di allagamento nel tunnel della secante: chiusure notturne - I lavori relativi all’intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti tecnologici a servizio della galleria ‘Le Vigne’ (tunnel della Secante), colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023, saranno affidati da Anas entro il mese di giugno 2025 e dovranno essere conclusi.

Post alluvione, la Regione fa il punto dopo due anni: lavori per 2,7 miliardi. La metà va per le strade - Negli ultimi due anni, dalla grande alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna sono stati programmati interventi per più di 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione pubblica, di cui 490 milioni dedicati al finanziamento delle prime opere di somma urgenza.

Alluvione due anni dopo, la Regione: programmati lavori per 2,7 miliardi per la ricostruzione pubblica. La metà è per le strade - Negli ultimi due anni, dalla grande alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna sono stati programmati interventi per più di 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione pubblica, di cui 490 milioni dedicati al finanziamento delle prime opere di somma urgenza.

Faenza, colpito dall'alluvione del 2023: previsti lavori al parco Baden Powell; Faenza, al via la manutenzione straordinaria del Parco Baden Powell; Al via i lavori di riqualificazione al Parco Azzurro di via Testi.

Al via la riqualificazione del Parco Baden Powell di Faenza: nuova illuminazione, percorso ciclo-pedonale e manutenzione del verde - Partono in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al Parco Baden Powell di Faenza, tra via Amleto Bertoni e via Lacchini, gravemente ... Riporta ravennanotizie.it

Post-alluvione: intervento da 200mila euro nel Parco Baden Powell di Faenza - Partono i lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria del Parco Baden Powell, situato tra via Amleto Bertoni e via Lacchini, gravemente danneggiato dall’alluvione del maggio 2023. Secondo ravenna24ore.it