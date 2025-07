Fabrizio Corona | Andrò a Gaza a fare una puntata di Falsissimo

Dal presunto tradimento di Fedez e Chiara Ferragni a quello di Raoul Bova, Fabrizio Corona ha dato in pasto al web scoop esplosivi nell'ultimo anno con il suo "Falsissimo", format diventato ormai virale. L'ex re dei paparazzi adesso alza il tiro.Su Instagram una follower gli fa una richiesta. 🔗 Leggi su Today.it

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

