F1 Oscar Piastri | Protagonisti anche in Ungheria Per il titolo sarà duello con Norris

Oscar Piastri non si vuole fermare e lo ribadisce anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring (rinnovato in maniera amplissima a livello di strutture e paddock) ci aspetta un nuovo capitolo del duello in casa McLaren per la corsa al titolo con Lando Norris, ricordando che la tappa magiara sarĂ l’ultima prima delle vacanze estive che si concluderanno a fine mese in occasione del Gran Premio d’Olanda di Zandvoort. Il pilota australiano, reduce dal pesantissimo successo nel Gran Premio del Belgio di Spa-Francorchamps, vuole continuare nella sua ottima annata, specialmente dopo aver allungato in classifica generale proprio sul compagno di scuderia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Protagonisti anche in Ungheria. Per il titolo sarĂ duello con Norris”

Race Week Alert! Budapest ci chiama! Dopo il caos di Spa, la Formula 1 si prepara a tornare in azione sul tecnico e tortuoso tracciato dell'Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria! Nel 2024 fu Oscar Piastri a conquistare la sua prima vittoria in carrie

