F1 Lewis Hamilton | Sapevo del rinnovo di Vasseur da ieri Rapporto con Ferrari? Ci stiamo venendo incontro

Una giornata particolare alla vigilia del GP dell’Ungheria, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’ Hungarorin g, le squadre si stanno preparando ad affrontare un fine-settimana complicato, su una pista che richiederĂ grande attenzione nella preparazione delle qualifiche, vista l’oggettiva difficoltĂ nel sorpassare. Tuttavia, gli aspetti meramente agonistici sono finiti in secondo piano per via dell’annuncio della Ferrari di rinnovare Frederic Vasseur. Ne ha parlato in conferenza stampa Lewis Hamilton: “ L’ho saputo ieri, ma avete sentito i miei commenti positivi su Fred. Non ho altro da aggiungere, vi avevo detto che sarebbe stata la scelta giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Sapevo del rinnovo di Vasseur da ieri. Rapporto con Ferrari? Ci stiamo venendo incontro”

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton - vasseur - ferrari

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato” - Una prima giornata di prove libere dai due volti per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Toto Wolff sostiene Lewis Hamilton: “In Cina ha fatto una magia, non può aver dimenticato come si guida…” - Avrebbe sperato di ottenere risultati ben diversi Lewis Hamilton, in questi primi appuntamenti del Mondiale 2025 di F1 con la Ferrari.

F1, Lewis Hamilton: “Non sono qui a Imola per finire in settima o in ottava posizione” - Vigilia del week end del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Santerno la Ferrari spera di avere altri risultati.

Lewis Hamilton è devoto all'aura Ferrari e al suo team principal, Fred Vasseur #F1 Vai su X

Dopo le qualifiche del gp di Spa il team principal Ferrari, Vasseur, ha parlato dei miglioramenti e delle difficoltĂ : "Leclerc ha fatto una buona qualifica, ad Hamilton serve tranquillitĂ ". Vai su Facebook

Hamilton sul rinnovo di Vasseur: L'ho saputo ieri, ho assoluta fiducia in lui; Ferrari, Hamilton svela i documenti inviati a Vasseur e aggiunge: Il suo rinnovo? L'ho saputo ieri; Leclerc e Hamilton: Felici del rinnovo di Vasseur. Charles: Voglio riportare la Ferrari in vetta.

F1 | Hamilton: “Il rinnovo di Vasseur? L’ho saputo ieri. I documenti che gli ho inviato sono solo idee” - È un Hamilton concentrato ai microfoni dei giornalisti nell'hospitality Ferrari, in Ungheria: dal rinnovo di Vasseur alle "idee" per la F1. Si legge su f1ingenerale.com

Hamilton: “Ho saputo ieri del rinnovo di Vasseur, scelta giusta” - Il campione britannico della Ferrari ha sottolineato la soddisfazione per il rinnovo di contratto del team principal ... Secondo formulapassion.it