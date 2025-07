F1 Lando Norris | Vincere il 200° GP per la McLaren in Ungheria sarebbe speciale

Potrebbe essere un fine-settimana speciale per Lando Norris e la McLaren in Ungheria, tappa del prossimo week end del Mondiale 2025 di F1. Il britannico, infatti, √® determinato a scrivere il suo nome nei libri di storia conquistando la 200¬™ vittoria della scuderia di Woking nel Circus, sul tracciato magiaro. ‚Äú Mi piacerebbe chiaramente vincere anche per questo motivo, legato al team ‚Äú, ha detto Norris quando gli √® stato chiesto del suo desiderio di essere il pilota che ha raggiunto questo traguardo. ‚Äú Certo, si vuole sempre conquistare il numero massimo possibile, ma 200 √® un grande traguardo per la scuderia ‚Äú, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - F1, Lando Norris: ‚ÄúVincere il 200¬į GP per la McLaren in Ungheria sarebbe speciale‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: norris - lando - vincere - mclaren

F1, Lando Norris: ‚ÄúDevo migliorare in qualifica. Dominio come a Miami? Magari‚Ķ‚ÄĚ - Lando Norris d√† il via al suo fine settimana del Gran Premio del Made in Italia e dell‚ÄôEmilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, con la chiara di intenzione di puntare alla vittoria per mandare un messaggio soprattutto al suo compagno di scuderia Oscar Piastri che, reduce da tre vittorie consecutive, sta provando la prima vera e propria fuga in classifica generale.

F1, Lando Norris: ‚ÄúNon sono stato abbastanza veloce nel Q3, domani sar√† difficile rimontare‚ÄĚ - Si √® da poco conclusa la qualifica del Gran Premio dell‚ÄôEmilia-Romagna 2025, settimo appuntamento del Mondiale F1.

F1, Lando Norris non si fida: ‚ÄúRed Bull sar√† veloce a Monaco‚ÄĚ; Oscar Piastri: ‚ÄúPole fondamentale‚ÄĚ - Prender√† il via domani il week end del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Oscar Piastri torna a vincere, battendo d'astuzia un confuso Lando Norris. La pioggia ha accesso le speranze Rosse ,deludendo le aspettative Mercedes. Le valutazioni pungenti della vostra Rompipaddock sul GP Belgio #F1 #F1News #newsf1 #motorsport Vai su Facebook

Norris vuole il riscatto: ‚ÄúRed Bull Ring pista in cui ho dolci ricordi‚ÄĚ. Piastri categorico: ‚ÄúVoglio vincere‚ÄĚ; Norris scommette su Verstappen per la vittoria dato che la McLaren manca del solito vantaggio; F1, Lando Norris: ‚ÄúIo e Piastri vogliamo combattere e vincere. Non perfette le scorse settimane‚ÄĚ.

Steiner esorta Norris a sprigionare il suo egoismo e 'dimenticare la McLaren'. - Lando Norris è attualmente in svantaggio rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri in tutti gli aspetti questa stagione. Riporta msn.com

Sorpresa in arrivo da McLaren: 'Qui si deciderà la battaglia tra Piastri e Norris'. - Al Gran Premio del Belgio di F1, Lando Norris ha avuto l'opportunità di bilanciare la classifica del campionato con il compagno di squadra Oscar Piastri. Scrive msn.com