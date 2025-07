F1 GP Ungheria | caratteristiche del circuito orario e dove vederlo in tv

Budapest (Ungheria), 31 luglio 2025 – La Formula 1 scalda i motori in vista del Gran Premio di Ungheria, secondo consecutivo dopo quello in Belgio e tappa numero quattordici del mondiale. All'orizzonte c'è la pausa estiva, che permetterà agli addetti ai lavori di rifiatare. L' Hungaroring è un tracciato sul quale la McLaren andrà a caccia dell'ennesimo successo stagionale, in una bagarre iridata per la classifica piloti che ormai sembra essere questione privata tra Oscar Piastri e Lando Norris. La Ferrari sbarca a Budapest in cerca di conferme sulla bontà della nuova sospensione posteriore, testata già in Belgio seppur in condizioni non ottimali; il vero riscontro, per il Cavallino Rampante, arriverà questo fine settimana, su una pista più adatta per capire gli eventuali passi avanti effettuati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 GP Ungheria: caratteristiche del circuito, orario e dove vederlo in tv

