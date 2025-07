F1 | Ferrari-Vasseur è rinnovo! La scuderia e il team principal continueranno insieme

Frederic Vasseur e la Ferrari continueranno insieme il loro rapporto professionale. Il team principal francese e la scuderia di Maranello hanno siglato un accordo pluriennale in vista dei prossimi mondiali di F1. Allontanate definitivamente quindi le voci di un possibile divorzio a fine stagione, con le parole del comunicato in “rosso”, per un Vasseur che ha intrapreso questa avventura dalla stagione 2023: “Ferrari Spa ha esteso, con un contratto pluriennale, l’accordo con Fred Vasseur, che continuerĂ a ricoprire il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari Hp per le prossime stagioni di Formula 1 – si legge nella nota -. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1: Ferrari-Vasseur, è rinnovo! La scuderia e il team principal continueranno insieme

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un'utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

F1, Vanzini: "La McLaren ha trovato uno stratagemma. Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari, non ce la fa nessuno" - Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente l'attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Fanno vedere a Vasseur il video di Leclerc che demolisce il progetto Ferrari: reazione impacciata - A Imola va in scena il peggior weekend stagionale della Ferrari: fuori entrambe le SF-25 in Q2, Leclerc attacca duramente il progetto tecnico, Vasseur replica in diretta ma non si assume tutte le responsabilità.

Grande festa in casa Brembo in occasione dei primi 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport. Per l'occasione erano presenti i massimi rappresentanti della scuderia Ferrari HP a partire da Frédéric Vasseur - Team Principal, Jerome D'Ambr

