F1 Fernando Alonso Non correre in caso di pioggia? Visibilità limitatissima meglio aspettare

Poco meno di sette giorni fa abbiamo assistito ad una domenica molto particolare in quel di Spa, circuito che ha ospitato il GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 pesantemente condizionato dalla pioggia, fattore che ha non poco ritardato la tabella di marcia, con una partenza arrivata piĂą di un'ora dopo l'orario pianificato. Quanto successo ha aperto un dibattito sia dentro che fuori del Circus, in quanto ormai è evidente che i Commissari di gara facciano davvero di tutto per evitare che i piloti entrino in pista con condizioni meteo avverse, modus operandi questo molto diverso rispetto a qualche tempo fa.

Ci sono dei piloti che vorrebbero provare i rischi di una vera corsa sotto la pioggia, ma nessun altro reputa fattibile correre in quelle condizioni. Dopo il caso Spa 2025, la FIA è accusata di eccessiva prudenza. Ecco cosa c’è dietro la rinuncia alle full wet. Vai su Facebook

F1, Fernando Alonso “Non correre in caso di pioggia? Visibilità limitatissima, meglio aspettare”; F1 | Alonso: Correre sotto la pioggia? Dal 2017 è peggiorato tutto. Ecco perché; Alonso in disaccordo con Verstappen: 'Correre sotto la pioggia a Spa può essere mortale'..

F1 | Alonso: "Correre sotto la pioggia? Dal 2017 è peggiorato tutto. Ecco perché" - Il 2 volte iridato di Aston Martin spiega cosa stia rendendo molto più difficile correre sul bagnato rispetto al passato. msn.com scrive

Alonso in disaccordo con Verstappen: 'Correre sotto la pioggia a Spa può essere mortale'. - Fernando Alonso non crede che sia più possibile avere condizioni di pista bagnata in F1, e tutto ha a che fare con gli pneumatici e l'asfalto posato sui circuiti nel calendario della Formula Uno. Come scrive msn.com