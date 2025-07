F1 Charles Leclerc | L’Hungaroring? Una delle piste peggiori per me Sul mio confronto con Hamilton…

Charles Leclerc si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring ci attende una tappa di estrema importanza per l’intero campionato, contando anche che sarĂ l’ultimo impegno prima delle vacanze agostane che si concluderanno a fine mese in occasione del Gran Premio d’Olanda di Zandvoort. Il pilota monegasco, reduce dal brillante podio di Spa-Francorchamps, vuole continuare a spingere su una pista che, quantomeno sulla carta, potrebbe dare una mano ulteriore alla sua SF-25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “L’Hungaroring? Una delle piste peggiori per me. Sul mio confronto con Hamilton…”

