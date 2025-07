Extreme influencer le sfide social verso l' estremo a costo della vita

Storie, rischi e derive dell’adrenalina social. La passione si intreccia con l’algoritmo, ma il risultato non è sempre vincente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Extreme influencer, le sfide social verso l'estremo (a costo della vita)

In questa notizia si parla di: social - extreme - influencer - sfide

Maria Louise, influencer, modella e voce del podcast „it’s complicated“ sarà ospite al Fara Film Festival per condividere il suo affascinante percorso tra set e microfono. ? Creatrice del podcast “It’s Complicated”, Maria esplora le complessità delle relazioni e Vai su Facebook

Extreme influencer, le sfide social verso l'estremo (a costo della vita); Orrore in diretta: influencer cinese muore a 24 anni mentre si ingozza di cibo; Partecipa ad una sfida di “mukbang”, influencer 24enne muore in diretta mentre si ingozza di….

Sfide e adrenalina: debutta sul web il nuovo reality “The Social Home” - Guenda Goria, Federico Fashion Style, Guendalina Tavassi e altri portatori sani del click facile, hanno presentato “The Social Home”, reality di influencer e content creator le cui telecamere ... Scrive ilmessaggero.it

Social media influencer ‘Liver King’ arrested in Texas - MSN - The Austin Police Department has arrested Brian Johnson, known online as the social media influencer "Liver King," according to Travis County Jail records. Da msn.com