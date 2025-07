Export italiano più 6% a giugno | gufi zittiti

A giugno il commercio tra l’Italia e i Paesi extra Ue è tornato a crescere. A dispetto delle previsioni funeree le esportazioni italiane sono salite del 6% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni sono aumentate del 5,1%. Balzano all’occhio soprattutto gli scambi con gli Stati Uniti. Le esportazioni italiane verso gli Usa sono cresciute del 10,3% rispetto allo stesso mese del 2024, segno che i prodotti italiani continuano a piacere e a trovare spazio sul mercato americano nonostante l’apprezzamento dell'euro e i dazi in vigore lo scorso mese al 10% lo scorso mese. Ma è ancora più impressionante è l’aumento delle importazioni italiane dagli Stati Uniti, cresciute addirittura del 45,7%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Export italiano, più 6% a giugno: gufi zittiti

Cina, +32,4% l'export verso gli Usa a giugno su base mensile - Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono aumentate del 32,4% su base mensile a giugno, grazie alla ripresa degli scambi commerciali tra i due paesi dopo i colloqui ad alto livello del mese scorso.

Export giugno extra Ue sale del 6%, spinta da vendita navi - A giugno 2025 l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 registra un aumento congiunturale sia delle esportazioni (+6,0%) che delle importazioni (+5,1%).

