Ex suocera e divorzista dei vip chi è Annamaria Bernardini de Pace scelta da Raoul Bova come avvocato

Sarà Annamaria Bernardini de Pace l'avvocato di Raoul Bova nella causa contro Rocio Munoz Morales per l'affidamento delle due figlie, Alma e Luna. L'avvocato divorzista, celebre per avere seguito molti divorzi vip, si è schierata al fianco dell'attore dopo che, tredici anni fa, lo aveva definito " genero degenero " difendendo la figlia, Chiara Giordano, ex moglie proprio di Bova nella loro causa di divorzio. Oggi come allora Bernardini De Pace scende in campo ma questa volta dalla parte opposta e non c'è da stupirsi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'ex moglie di Raoul, Chiara, sarebbe al suo fianco sin dallo scoppio dello scandalo, che ha visto coinvolti Corona, Martina Ceretti e Monzino oltre al protagonista di "Don Matteo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

