Emily Damari, cittadina israelo-britannica che è stata prigioniera di Hamas per più di 15 mesi, h a accusato il primo ministro inglese Keir Starmer di ”fallimento morale”. La denuncia dell’ex ostaggio è arrivata dopo che il titolare di Downing street ha annunciato di voler riconoscere lo stato della Palestina. In un post su Instagram, Damari ha evidenziato che “primo ministro Starmer non è dalla parte giusta della storia”. Poi si è chiesta: “Se fosse stato al potere durante la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe sostenuto il riconoscimento del controllo nazista su paesi occupati come Olanda, Francia o Polonia?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ex prigioniera inglese di Hamas attacca Starmer: “Vergognati! Il riconoscimento della Palestina non promuove la pace”