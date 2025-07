Ex operaie Lebole lettera a Bertelli | Conservi la storia della fabbrica

Arezzo, 31 luglio 2025 – Chiedono che rimanga un segno della loro storia nel progetto di rinascita della  Lebol  e, sotto il segno di Bertelli. Lo hanno fatto con una lettera aperta, indirizzata all'imprenditore aretino: sono un gruppo di ex operaie Lebole, per gli aretini le "leboline". La ragione? "Custodire una storia che ha segnato lo sviluppo della città " fin dagli anni Settanta. Ivana Peluzzi ne è la portavoce. Ha lavorato per quarant'anni nella grande fabbrica, è stata l'ultima segretaria del Consiglio di fabbrica e pure l'ultima operaia ad uscire, il giorno della chiusura, nel 2002. Ivana Peluzzi come nasce la lettera a Bertelli? "Abbiamo accolto con gioia l'iniziativa dell'imprenditore e ne apprezziamo l'impegno.

Signor Bertelli, non dimentichi la nostra storia: la voce delle ex operaie Lebole per il futuro di Arezzo - Gent.mo Dottor Patrizio Bertelli, siamo un gruppo di ex operaie della Lebole e abbiamo accolto con piacere la notizia della sua decisione di acquisire l’area di via Ferraris, ponendo così fine al degrado che, da oltre vent’anni, avvolge quei capannoni ormai abbandonati.

