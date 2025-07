Ex Ilva il sindaco di Taranto Piero Bitetti ritira le dimissioni e incontra Urso

Niente dimissioni, il sindaco di Taranto Piero Bitetti fa marcia indietro. Il primo cittadino è partito per Roma per raggiungere il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove alle 16 è previsto un incontro con il ministro Adolfo Urso per decidere il futuro dell’acciaieria ex Ilva di Taranto. La decisione è maturata nelle ultime ore, dopo giorni di tensioni politiche legate alla gestione del dossier siderurgico ex Ilva e alle proteste di alcune realtĂ ambientaliste. Ritirate le dimissioni di Bitetti. Bitetti si era dimesso lunedì sera per “inagibilitĂ politica” dopo le contestazioni che, proprio sui temi della fabbrica e dell’accordo di programma sulla decarbonizzazione, lo avevano coinvolto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti ritira le dimissioni e incontra Urso

