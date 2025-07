Ex Ilva Bitetti ritira le dimissioni | Ora basta decisioni imposte serve uno stop all’area a caldo

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha annunciato il ritiro delle dimissioni, presentate pochi giorni fa in segno di protesta per il clima di tensione e le minacce ricevute. “Non solo non abbandono la nave, ma intendo esserne il comandante”, ha detto in un video pubblicato su Facebook poco prima dell’incontro al Mimit sull’accordo per la decarbonizzazione dell’ex Ilva. Bitetti ha dichiarato che non firmerĂ l’attuale proposta di accordo, ritenuta inadeguata: “Non ci soddisfa, e così anche altri enti locali”. Ha quindi chiesto di aggiornare la riunione e avanzato un piano alternativo che prevede la graduale eliminazione dell’area a caldo e un percorso concreto verso la produzione a idrogeno verde. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, Bitetti ritira le dimissioni: “Ora basta decisioni imposte, serve uno stop all’area a caldo”

In questa notizia si parla di: bitetti - ilva - dimissioni - ritira

Perché Bitetti, il nuovo sindaco di sinistra di Taranto, non è un guaio per Ilva - Taranto è la più grande città al ballottaggio, con i suoi 180 mila abitanti. In altri tempi, quando era anche la più importante città industriale del Mezzogiorno, il risultato avrebbe interessato l.

Ex Ilva, Bitetti: “No ai ricatti, sì alla nazionalizzazione” - Tarantini Time Quotidiano Le dichiarazioni del Ministro Urso confermano ancora una volta l’impostazione distorta con cui si sta affrontando una vicenda che riguarda il futuro di una comunità intera.

Ex Ilva, lettera dei consiglieri di maggioranza a Bitetti ed Emiliano: «Non firmate l'accordo di programma» - Una lettera firmata nella notte da ben 15 consiglieri di maggioranza al Comune di Taranto per dare sostegno al sindaco Piero Bitetti e per invitarlo a non firmare l?accordo di programma.

Ritirando le sue dimissioni, Bitetti ha affermato che “non posso pensare che si discuta della nostra città e che non vi sia nessuno a rappresentarla” https://energiaoltre.it/il-sindaco-di-taranto-ritira-le-dimissioni-e-partecipera-allaccordo-di-programma-sullex-ilva/ Vai su X

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, è diretto a Roma per partecipare al tavolo sull'ex Ilva al Mimit. Bitetti sarebbe pronto a ritirare le dimissioni presentate lunedì scorso a seguito delle tensioni politiche e alle proteste di alcune realtà ambientaliste #ANSA Vai su Facebook

Sindaco Bitetti verso ritiro dimissioni: va al Mimit per incontro ex Ilva. «Non firmo accordo»; Taranto, prima bozza per la decarbonizzazione. Accordo sui tre forni elettrici, le parti si aggiornano al 12 agosto; Ex Ilva, il sindaco di Taranto Bitetti ritira le dimissioni: “Non firmo l’accordo di programma”.

Ex Ilva, Bitetti ritira le dimissioni: “Legate a proteste violente non a problemi di tenuta politica” - "Ho ritirato le dimissioni, sono andato in questura e ho depositato una querela per i fatti del 28 luglio. Lo riporta lapresse.it

Ex-Ilva: il sindaco di Taranto ritira le dimissioni e dice “no” all’accordo di programma con il governo - Il sindaco Bitetti ritira le dimissioni e va alla riunione al Mimit annunciando: "non firmerò l'accordo di programma". Da panorama.it