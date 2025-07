Ex Ilva accordo per Taranto ancora in stallo | il governo aggiornerà la gara

Non si sblocca lo stallo sull’accordo per Taranto. All’incontro al ministero delle Imprese manca la firma sul piano che scandisce le fasi della riconversione: tutto rimandato al 12 agosto. Ma intanto, preso atto del consenso, arrivato solo in via informale, sarà aggiornata la gara internazionale per la cessione dello stabilimento con la previsione di tre forni elettrici nelle città ionica. La decisione deve ancora maturare: il sindaco Piero Bitetti, che lunedì aveva presentato le dimissioni al termine di un teso incontro con associazioni e movimenti, le ha poi ritirare ed è arrivato a Roma per rappresentare la sua città , ma ha chiesto – come già negli incontro precedenti – di condividere il percorso con il Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, accordo per Taranto ancora in stallo: il governo aggiornerà la gara

In questa notizia si parla di: accordo - taranto - stallo - gara

Ex Ilva, Riondino non ci sta: «Accordo criminale, a Taranto ci stanno obbligando a morire. Schlein, fai qualcosa» - L'attore e regista tarantino Michele Riondino, storico e attivissimo componente del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, non usa mezzi termini per esprimere la sua indignazione.

Verso i ballottaggio, il caso Taranto e la Lega. Parla Durigon: «Un accordo con FI e FdI ancora non c’è, ma lo auspichiamo» - Archiviata la discussione per i risultati del primo turno, per molte città , tra cui Taranto è già tempo di guardare avanti.

Ex Ilva, rischia di saltare l?accordo di programma. No di Taranto, M5s e Avs - La strada per la sottoscrizione dell'accordo di programma per stabilire il destino dell'ex Ilva di Taranto si fa in salita.

Ex Ilva, accordo per Taranto ancora in stallo: il governo aggiornerà la gara; Dazi, le notizie in diretta: corsa contro il tempo per un testo condiviso tra Usa e Ue; Taranto, lontano l’accordo ex Ilva, e contrario alla nave di rigassificazione.

Ex Ilva, accordo per Taranto ancora in stallo: il governo aggiornerà la gara - All'incontro al ministero delle Imprese manca la firma sul piano che scandisce le fasi della riconversione: ... Scrive lapresse.it

Sulla piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto c'è accordo. Su come fare è battaglia, rinvio al 12/8 - Urso e la Regione Puglia escono soddisfatte dal tavolo al ministero, la Provincia protesta, il sindaco Bitetti (che ritira le dimissioni) non firma e prende ... Come scrive huffingtonpost.it