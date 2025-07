Ex Fiera di Roma parte la bonifica | tempi e costi

Roma, 31 luglio 2025 – Sono iniziati questa mattina gli interventi di bonifica e cantierizzazione nel sito della ex Fiera di Roma, nel Municipio Roma VIII. L’area sarĂ poi completamente demolita e rigenerata, con un intervento che restituirĂ questa importante porzione di territorio agli abitanti del Municipio e alla CittĂ . Presenti all’avvio delle operazioni il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, insieme a Luca Fantin, CEO Orchidea srl (Fondo proprietario dell’area) Marco Sion Raccah, CEO di ARECneprix (gestore del Fondo proprietario) e Alessandro Sbordoni, Developer Manager Ns Costruzioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - fiera - bonifica - tempi

La Fiera punta a migliorare la logistica, in vista del Ttg torna il volo aereo Rimini-Roma - Un nuovo scenario si apre sull’orizzonte del turismo e dell’ospitalità . Dall’8 al 10 ottobre 2025, Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community, organizzate da Italian Exhibition Group, tornano protagoniste alla Fiera di Rimini, pronte a riunire l’intero ecosistema turistico e.

Torna la 3° edizione di Agricountry Fair, la fiera del country alle porte di Roma - Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, torna alle porte di Roma “Agricountry Fair”, la manifestazione che ha attirato gruppi di visitatori e famiglie da tutto il Lazio.

Lipedema, diagnosi e approcci integrati: Fiera Roma ospita il congresso globale per gli specialisti - Il lipedema è una patologia ancora poco conosciuta e sottodiagnosticata. Si tratta di una condizione cronica che colpisce, principalmente, le donne, e si manifesta con un accumulo anomalo e doloroso di tessuto adiposo, principalmente localizzato a livello di gambe, glutei e braccia.

Roma, 31 luglio 2025 – Hanno preso il via questa mattina le operazioni di bonifica e avvio del cantiere nell’area dell’ex Fiera di Roma, situata nel territorio del Municipio VIII. https://lacronacadiroma.it/2025/07/iniziata-la-demolizione-della-vecchia-fiera-di-roma Vai su X

Sito Istituzionale | Ex fiera di Roma, al via bonifica e cantierizzazione; Ex fiera di Roma, al via bonifica e cantierizzazione; Ex Fiera di Roma, 40 mesi di cantieri per una nuova area tra case e servizi.

Iniziata la demolizione della vecchia Fiera di Roma. Fra 3 anni nuovi edifici - Roma, 31 luglio 2025 – Hanno preso il via questa mattina le operazioni di bonifica e avvio del cantiere nell’area dell’ex Fiera di Roma, situata nel territorio del Municipio VIII. Si legge su lacronacadiroma.it